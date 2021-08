EU in der Zwickmühle der Taliban

Die Union will einen Zustrom von Flüchtlingen verhindern und vor Ort humanitär helfen. Beides erfordert ein Einvernehmen mit den neuen islamistischen Machthabern in Kabul.

Die Europäische Kommission hat am Montag eine Garantie dafür ausgeschlossen, dass von der EU finanzierte humanitäre Hilfslieferungen an die afghanische Zivilbevölkerung nicht von den erneut an die Macht gekommenen islamistischen Terrormilizen der Taliban beschlagnahmt werden. „Dieses Risiko besteht“, sagte Eric Mamer, der Chefsprecher der Kommission, auf Frage der „Presse“. „Aber wenn wir nur in den Weltregionen Hilfe leisten würden, wo es keine Risiken gibt, würden wir überhaupt keine Hilfe leisten.“ Sollte sich herausstellen, dass die Taliban von der EU bezahlte Hilfsgüter mit Gewalt unter ihre Kontrolle bringen beziehungsweise darüber entscheiden, wer sie erhält, „werden wir die Situation neu bewerten“, fügte er hinzu.