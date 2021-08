Kanzler Kurz bei Merkel in Berlin

Sebastian Kurz reist zu einem Arbeitstreffen nach Berlin. Es geht unter anderem um Klimaschutz und Afghanistan.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Dienstag nach Berlin. Im Mittelpunkt steht ein Arbeitstreffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach der Bundestagswahl Ende September nach 16 Jahren ihr Amt abgeben will. Am Abend wird Kurz im Rahmen des CDU-Wirtschaftstages mit der "Gedenkmünze Ludwig Erhard in Gold" des Wirtschaftsrates der ÖVP-Schwesterpartei CDU ausgezeichnet.

Weiters sind Treffen mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Lufthansa-Chef Carsten Spohr geplant, teilte das Bundeskanzleramt im Vorfeld mit.

Bei dem Treffen mit Merkel sollen neben den bilateralen Beziehungen auch international bedeutsame Themen wie die Hilfe in Afghanistan, der Klimaschutz oder die Bekämpfung der Corona-Pandemie erörtert werden, wie es aus dem Bundeskanzleramt hieß.

Die Innenminister der EU-Staaten, darunter Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein.

Zugleich wollen Länder wie Deutschland noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können.

(APA/dpa)