Rendi-Wagner: „Ich bin kein Roboter, ich bin nicht eiskalt“

SPÖ-Chefin und Tropenmedizinerin Pamela Rendi-Wagner spricht gegen einen „Impfzwang“ aus.

ORF-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher bemühte sich redlich. Nämlich SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zu entlocken, wie schlimm genau es sich angefühlt habe, als diese am Parteitag nur 75 Prozent Zustimmung bekommen hatte. Trotz der Demütigung sei Rendi-Wagners Miene damals nämlich so unbewegt geblieben. Das blieb sie auch Montagabend bei der Antwort, wenngleich Rendi-Wagner versicherte: „Ich bin kein Roboter, ich bin nicht eiskalt, natürlich hätte ich mir mehr gewünscht.“



Nicht wirklich überraschend drehte sich ein guter Teil, also zirka die Hälfte, dieses vorletzten Sommergesprächs um den viel diskutierten inneren Zustand der SPÖ. Sehr viel Neues erfuhr man dabei nicht. Aber immerhin machte die SPÖ-Chefin die Linie der Partei zu Afghanistan klar: Ja, sie sei mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig einer Meinung, wenn es darum gehe, besonders gefährdete Gruppen – z. B. Frauenrechtlerinnen, Richterinnen – als Flüchtlinge aufzunehmen, nämlich zirka einige hundert.