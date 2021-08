US-Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen

US-Präsident Biden erfüllte sein Versprechen, den längsten Krieg der USA zu beenden. Die Evakuierung war von Chaos und Gewalt geprägt.

Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen und ihren Militäreinsatz in dem Land damit nach 20 Jahren beendet. Eine letzte US-Militärmaschine hob in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit Afghanistan; Montagnachmittag Ortszeit Washington) vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ab, wie der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, Kenneth McKenzie, sagte. Damit ist auch die militärische Evakuierungsmission abgeschlossen.

Der US-Botschafter habe mit dem letzten C-17-Flugzeug das Land verlassen, sagte am Montag McKenzie, Chef des für die Region zuständigen Central Command. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters aus US-Kreisen von dem Abschluss des Abzugs nach dem mit fast 20 Jahren längsten Krieg der US-Geschichte erfahren. Die USA und ihre Verbündeten hätten mehr als 120.000 Zivilisten außer Landes gebracht, sagte McKenzie weiter. Die Deutsche Bundeswehr hatte am Donnerstag ihren Evakuierungseinsatz abgeschlossen.

Nach Angaben des Weißen Hauses vom Montag brachten die USA und ihre Verbündeten bei der Evakuierungsmission seit dem 14. August rund 116.700 Menschen in Sicherheit. Immer noch befinden sich aber Zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen - bei den meisten handelt es sich im Afghanen.

110 österreichische Staatsbürger und Menschen mit Aufenthaltstitel in Österreich wurden bisher außer Landes in Sicherheit gebracht. Das sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Weiterhin würden einige Dutzend auf die Ausreise warten, ebenso würden sich weiter täglich neue Menschen melden, die nach Österreich ausreisen wollten. Bei den noch Wartenden handle es sich sowohl um österreichische Staatsbürger als auch jene mit Aufenthaltstitel.

Die USA und die westlichen Partner haben wiederholt betont, dass es auch nach dem Ende des Einsatzes die Möglichkeit geben soll, Menschen in Sicherheit zu bringen. Der UN-Sicherheitsrat erhöhte am Montag den Druck auf die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan, die Menschenrechte zu wahren und Ausreisewillige ungehindert passieren zu lassen. In seltener Einigkeit verabschiedete das mächtigste UN-Gremium eine entsprechende Resolution.

US-Präsident Joe Biden hatte im April angekündigt, alle US-Soldaten spätestens bis zum 11. September bedingungslos aus Afghanistan abzuziehen. Das Datum markiert den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001, die den US-geführten Militäreinsatz in Afghanistan auslösten. Auch die NATO kündigte daraufhin an, den von ihr geführten internationalen Einsatz zu beenden. Im Juli zog Biden das Datum für das vollständigen Abzug auf den 31. August vor.

Siegeszug der Taliban

Nach Bidens Ankündigung legte der Siegeszug der Taliban noch an Geschwindigkeit zu, die militanten Islamisten übernahmen eine Provinzhauptstadt nach der anderen - oftmals leisteten die afghanischen Sicherheitskräfte wenig oder keinen Widerstand. Am 15. August floh der afghanische Präsident Ashraf Ghani ins Ausland, die Taliban marschierten kampflos in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein und besetzten den Präsidentenpalast. Die US-Botschaft wurde geschlossen, die Diplomaten flohen an den Flughafen.

Der Flughafen in Kabul blieb auch nach der Machtübernahme der Taliban unter Kontrolle der US-Truppen. Die USA flogen 5000 zusätzliche Soldaten ein, um die Evakuierungen abzusichern. US-Kommandeure koordinierten sich dabei mit den Taliban. Bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am vergangenen Donnerstag wurden vor dem Flughafen Dutzende Afghanen und 13 US-Soldaten getötet. Der IS und die Taliban sind miteinander verfeindet.

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid sicherte unterdessen die Rücknahme nicht asylberechtigter und möglicherweise straffälliger Afghanen aus Österreich und Deutschland zu. Im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Montagabend online) bejahte er eine entsprechende Frage. "Ja. Sie würden einem Gericht vorgestellt werden. Das Gericht muss entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht", sagte Mujahid. 1996 bis 2001 regierten die Taliban in Afghanistan mit extrem strikter Auslegung der Scharia.

20 Jahre US-Einsatz in Afghanistan

Am Montag haben die letzten US-Truppen Afghanistan verlassen. Damit erfüllte Präsident Joe Biden sein Versprechen, den längsten Krieg der USA zu beenden - allerdings nach einer chaotischen und durch Gewalt geprägten Evakuierung aus Kabul. Es folgt eine Chronik des militärischen Engagements der USA in Afghanistan der vergangenen zwei Jahrzehnte:

11. September 2001 - Ausgelöst wird die US-Invasion in Afghanistan durch die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Diese werden von der militanten Al-Kaida-Gruppe unter der Führung von Osama bin Laden geplant und verübt. Bin Laden hält sich zu diesem Zeitpunkt in Afghanistan unter dem Schutz der Taliban-Regierung auf.

7. Oktober 2001 - US-Streitkräfte beginnen Luftangriffe mit gezielten Bombardierungen auf Taliban- und Al-Kaida-Kämpfer. Eine kleine Anzahl von US-Spezialeinheiten und CIA-Agenten schleicht sich in Afghanistan ein, um Ziele der Bombardierung auszuwählen und bei der Organisation der afghanischen Oppositionskräfte zu helfen. Die Taliban werden gestürzt, ohne dass US-Bodentruppen zum Einsatz kommen.

13. November 2001 - Die von den USA unterstützten Milizen der sogenannten Nordallianz marschieren in Kabul ein, während sich die Taliban nach Süden zurückziehen. Innerhalb eines Monats fliehen die wichtigsten Taliban-Führer aus Südafghanistan nach Pakistan.

Dezember 2001 - Die US-geführte Koalition bombardiert den Höhlenkomplex Tora Bora im Osten Afghanistans, in dem sich Bin Laden angeblich versteckt hält. Es gelingt ihm jedoch, über die Grenze nach Pakistan zu fliehen. Dort taucht der meistgesuchte Mensch der Welt unter.

2. Mai 2003 - Die US-Regierung erklärt das Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan. Unter Präsident George W. Bush konzentrieren sich die USA nun auf die Invasion des Iraks. Diese erfordert einen Abzug von Truppen, Ausrüstung und Geheimdienstressourcen aus Afghanistan. Dadurch können sich die Taliban langsam neu gruppieren, zunächst im Süden und Osten des asiatischen Landes.

2006-2008 - Da das US-Militär nun hauptsächlich im Irak engagiert ist, bleibt lediglich ein kleines Kontingent in Afghanistan stationiert. Die Taliban sind auf dem Vormarsch und sind dabei, weite Teile des Landes zurückzuerobern, vor allem im Süden. Als Reaktion darauf bringt eine erweiterte NATO-Mission Tausende von Soldaten - insbesondere britische Truppen - ins Land, von denen Hunderte in Kämpfen gegen die Taliban in der Provinz Helmand getötet werden.

17. Februar 2009 - Während die US-Soldaten aus dem Irak zurückgezogen werden, beschließt der neue US-Präsident Barack Obama, die Truppen in Afghanistan aufzustocken. In seiner ersten großen militärischen Entscheidung als Oberbefehlshaber lässt er 17.000 zusätzliche Soldaten einfliegen. Rund 38.000 US-Kräfte und 32.000 Soldaten von etwa 40 NATO-Verbündeten sind bereits vor Ort. Später im Jahr empfehlen die US-Generäle eine weitere Aufstockung. Bis Mitte 2010 wächst das US-Kontingent auf über 100.000 Soldaten.

1. Mai 2011 - Bei einer von Obama angeordneten Militäraktion von Elite-Spezialeinheiten der Navy Seals wird Bin Laden in Pakistan getötet.

Dezember 2011 - Nach Insider-Angaben von US-Behörden werden geheime Gespräche zwischen amerikanischen Diplomaten und afghanischen Taliban-Kontakten geführt. Etwa sechs solche Treffen haben in den vergangenen zehn Monaten stattgefunden, hauptsächlich in Deutschland und Katar.

27. Mai 2014 - Die US-Regierung zieht den Großteil der Truppen zurück. Der Schwerpunkt verlagert sich auf die Ausbildung und Unterstützung des afghanischen Militärs. Obama stellt einen Plan vor, wonach alle amerikanischen Soldaten - bis auf 9800 Truppen - vor Jahresende abgezogen werden sollen. Der Rest soll das Land bis Ende 2016 verlassen.

28. Dezember 2014 - Der US-Kampfauftrag wird nach dem Abzug der meisten Einsatzkräfte offiziell beendet.

21. August 2017 - Der neue US-Präsident Donald Trump kündigt seine Afghanistan-Strategie an: Diese sieht nun einen kleinen, unbefristeten Einsatz von US-Truppen zur Unterstützung der afghanischen Regierung vor, um die Taliban zu Friedensverhandlungen mit Kabul zu zwingen.

29. Februar 2020 - Die Trump-Regierung unterzeichnet in Doha (Katar) ein Abkommen mit den Taliban. Washington verspricht den Abzug aller US-Truppen. Die Taliban verpflichten sich dafür, keine Angriffe auf die US-Streitkräfte mehr zu verüben und Verhandlungen mit der afghanischen Regierung zu führen. Diese werden sich jedoch wenig später als erfolglos erweisen.

14. April 2021 - Präsident Joe Biden kündigt den bedingungslosen Abzug der US-Truppen bis zum 11. September an und setzt damit die von seinem Vorgänger Trump mit den Taliban getroffene Vereinbarung um.

2. Juli 2021 - Die US-Truppen ziehen sich abrupt von ihrem Hauptstützpunkt auf dem Flugplatz Bagram (60 Kilometer nördlich von Kabul) zurück.

15. August 2021 - Nach einem Vormarsch, bei dem die Taliban in wenigen Wochen eine Stadt nach der anderen erobern, wird die Hauptstadt Kabul kampflos aufgegeben. Präsident Ashraf Ghani flieht aus dem Land. Die USA und ihre westlichen Verbündeten starten eine Luftbrücke vom Flughafen Kabul aus, um ihre eigenen Staatsbürger sowie Zehntausende von Afghanen, die den Besatzungstruppen geholfen haben, in Sicherheit zu bringen.

26. August 2021 - ISIS-K, ein lokaler Ableger des sogenannten Islamischen Staates, verübt einen Selbstmordattentat auf die überfüllten Tore des Flughafens von Kabul. Dutzende von Zivilisten und 13 US-Soldaten kommen ums Leben. Es ist der tödlichste Anschlag auf die US-Streitkräfte in Afghanistan seit mehr als einem Jahrzehnt.

30. August 2021 - Der letzte Flieger mit US-Soldaten verlässt Kabul.

(APA/AFP/Reuters/dpa)