Immofinanz plant bis zu 12.000 günstige Wohnungen

Hälfte der eigenen Stop-Shop-Standorte soll überbaut werden. Bis zu 600.000 m2 Mietwohnungen sollen entstehen.

Die auf Büros und Einzelhandelsstandorte spezialisierte Immofinanz will sich künftig auch stark im Wohnbau engagieren. Durch Überbauung der eigenen eingeschossigen Retail-Parks der Marke Stop Shop soll preisgünstiger und ressourcenschonender Wohnraum geschaffen werden. Mittelfristig könnten so bis zu 12.000 neue Wohnungen entstehen. Damit leiste man einen wichtigen Beitrag gegen Klimawandel, Bodenversiegelung und Wohnkostenexplosion, erklärte die Immofinanz am Dienstag.

Mit dem größten Netz an Retail-Parks in Europa besitze die Immofinanz "eine gewaltige Ressource", verwies Vorstandsdirektor Dietmar Reindl auf die Verknappung und Verteuerung von städtischen Grundstücken bei gleichzeitiger Wohnungsknappheit. Ziel der geplanten Nachverdichtung sei hochwertiger Wohnraum für Menschen mit niedrigerem und mittlerem Einkommen.

Aktuell umfasst das Stop-Shop-Portfolio der Immofinanz rund 100 Standorte in zehn europäischen Ländern - auf Sicht der nächsten Jahre soll es auf 140 Objekte ausgebaut werden. "Mittelfristig planen wir die Überbauung von 50 Prozent unserer bestehenden und künftigen Stop-Shop-Standorte mit leistbaren Mietwohnungen", sagte Finanzvorstand Stefan Schönauer. Das entspreche einer Wohnfläche von bis zu rund 600.000 m2 oder an die 12.000 "smarte und nachhaltige" Wohnungen.

Gestartet werden soll mit Pilotprojekten in Österreich bzw. den angrenzenden Ländern. Da man auf schon bestehende Liegenschaften aufbauen könne, werde man auch in diesem Segment eine attraktive Wohn-Rendite für die Aktionäre erzielen.

(APA)