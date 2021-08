Eine „Schicksalswahl“ für Pamela Rendi-Wagner

(c) APA/KERSCHBAUMMAYR

Birgit Gerstorfer kämpft bei der Landtagswahl in Oberösterreich gegen die historische Schlappe von 2015 an. Ihr Abschneiden wird auch über die Zukunft der SPÖ-Bundesvorsitzenden mitentscheiden.

Politik, so sagte einst Max Weber, sei das Bohren harter Bretter. In Wahlkampfzeiten ist sie vor allem das Schütteln vieler Hände. Zwischen Alkofen, Wels und Freistadt tut das derzeit Birgit Gerstorfer ausgiebig. Die 57-Jährige ist Spitzenkandidatin der SPÖ für die oberösterreichische Landtagswahl am 26. September.