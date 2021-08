Altersschnitt der Infizierten wieder deutlich über 30

Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen am Infektionsgeschehen ist wieder deutlich gesunken. Vergleichsweise kaum betroffen sind Senioren - wohl mit dem Hintergrund, dass die Impfbereitschaft bei ihnen markant über dem Durchschnitt liegt.

Das Durchschnittsalter der Österreicherinnen und Österreicher, die sich mit dem Coronavirus infizieren, geht wieder nach oben. Während es Mitte Juli noch auf unter 30 Jahren lag, steigt es seit einigen Wochen wieder kontinuierlich an. In der vergangenen Woche (23. bis 29. August) war eine infizierte Person im Schnitt 32,1 Jahre alt - der höchste Wert seit zehn Wochen.

Wie die Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zeigt, haben von den 9541 in der Vorwoche behördlich erfassten Infektionen 38,8 Prozent unter 25-Jährige betroffen. Das ist eine deutlich geringere Quote als in der letzten Juli-Woche, wo 45,9 Prozent aller Fälle diese Altersgruppen betrafen. Die meisten Neuinfektionen betreffen mit 22,4 Prozent zwar noch immer die 15- bis 24-Jährigen - ihr Anteil am Infektionsgeschehen ist im Vergleich zu Ende Juli aber signifikant zurückgegangen. Damals lag er bei 37,9 Prozent.

Mehr Ansteckungen als zuletzt finden sich bei den 35- bis 44-Jährigen mit einem Anteil von gegenwärtig 15,9 Prozent und bei den 45-bis 54-Jährigen mit 13,5 Prozent - damit liegt der prozentuelle Anteil der letzteren inzwischen über jenem der Sechs-bis 14-Jährigen, die mit 12,9 Prozent am Infektionsgeschehen beteiligt sind.

Senioren weniger betroffen - wegen Impfbereitschaft

Weiterhin vergleichsweise kaum betroffen sind die Seniorinnen und Senioren. Der Anteil der Infizierten, die 65 Jahre oder älter sind, liegt aktuell bei 4,2 gegenüber 3,8 Prozent Ende Juli. In absoluten Zahlen haben sich österreichweit in der Vorwoche 405 über 65-Jährige mit Sars-CoV-2 infiziert. Damit hatten sich um nur 67 mehr Seniorinnen und Senioren angesteckt als Kleinkinder. 338 Fälle bzw. 3,5 Prozent betrafen Kinder, die den sechsten Geburtstag noch vor sich haben.

Diese Entwicklung ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Impfbereitschaft bei der älteren Bevölkerung weiter markant über dem Durchschnitt liegt. Während in Österreich aktuell 58,2 Prozent der Männer und Frauen vollimmunisiert sind, sind es bei den 65- bis 74-Jährigen 81,8 Prozent, bei den 75- bis 84-Jährigen 86,9 Prozent und bei den über 85-Jährigen ebenfalls 86,9 Prozent. Kinder und Jugendliche, die jünger als zwölf sind, können noch nicht gegen Covid-19 geimpft werden.

