"Ein verdammter Witz": Die taktische Toilettenpause

Die Tenniswelt ist verärgert, nachdem Andy Murrays Sieghoffnungen buchstäblich die Toilette hinuntergespült wurden.

New York. Andy Murray ist zurück. Wer sich fast fünf Stunden und fünf Sätze lang mit Stefanos Tsitsipas messen kann, sollte Hüftoperationen und Trainingsrückstand überwunden haben. Dass der 34-jährige Brite am Ende dieses Erstrunden-Highlights der US Open doch als Verlierer vom Platz ging (6:2, 6:7 (7), 6:3, 3:6, 4:6), hatte dann einen unguten Beigeschmack. Das Momentum war nämlich aufseiten von Murray, als Gegner Tsitsipas nach dem dritten Satz ein Medical Timeout nahm (Fußbehandlung) und nach dem vierten Satz auch noch mit einer über siebenminütigen Toilettenpause nachlegte. „Ich habe noch nie so lang gebraucht, um auf die Toilette zu gehen. Es ist ein verdammter Witz“, zürnte Murray.

Dass Toilettenpausen gern als taktisches Mittel eingesetzt werden, um den Spielfluss des Gegners zu brechen oder sich selbst in der Kabine neu zu sammeln, ist gang und gäbe auf der Tennistour. Tsitsipas ist auch durchaus bekannt für solche Einlagen. Zuletzt in Cincinnati hatte sich schon Alexander Zverev über den Griechen beschwert, doch die beiden Profis pflegen seit jeher kein einfaches Verhältnis.

Murray erörterte seinen Unmut auf der Pressekonferenz. „Ich sage nicht, dass ich gewonnen hätte, aber ich denke, es hat den Ausgang des Matches beeinflusst. Körperlich kannst du nicht verhindern, dass dich das beeinflusst.“ Und: „Ich habe den Respekt für ihn verloren.“ Brisant auch: Schon beim Thema Coronaimpfung waren sich die beiden Profis uneins. Murray rief die Tenniswelt auf, sich impfen zu lassen, Tsitsipas, 23, sieht für sich noch keinen Grund dazu.



[RR1S1]

(joe)