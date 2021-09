Eine Fabrikshalle voll junger Kunst

„Haus Wien": In Favoriten, in einer ehemaligen Drahtseilfabrik samt angeschlossenen Schrebergärten, zeigen junge Künstler aus dem In- und Ausland ihre Werke – ein idealer Ort für Entdeckungen und Gespräche.

Es ist am Stadtrand, gut versteckt, aber es lohnt sich: Fahren Sie die Quellenstraße im 10. Wiener Bezirk bis zum Anfang, in die Sackgasse hinein. Dann links in den Innenhof. Sofort rechts. Jetzt stehen Sie vor der Nr. 2A, der „Oststation am Kempelenpark“. Hier findet bis zum 5. September die Ausstellung „Haus Wien“ statt. Bis in die Neunzigerjahre gehörte das kastenförmige Gebäude zu einer Drahtseilfabrik. Seither werden die 350 Quadratmeter an verwinkelten Innenräumen zwischengenutzt, bis alles abgerissen und das Areal zum Wohnquartier wird. Für sieben Tage gastiert hier nun ein junger Kunstverein. Sieben Tage lang mussten sie zunächst entrümpeln, putzen und Licht installieren, erklärt das sechsköpfige Team, bevor in nahezu jedem Winkel junge Kunst installiert werden konnte.