Smartphones: Wer noch liefern kann, macht das Geschäft

Chinas Smartphone-Hersteller Xiaomi greift nach der Krone am Handy-Markt. Die größte Hürde sind nicht die Kunden, sondern die Lieferanten. Nach Autos und Videospielen trifft der Chip-Mangel nun die Smartphone-Branche hart.

Wien. Wo immer es Verlierer gibt, wartet irgendwo auch ein Gewinner. Ein solcher Gewinner ist Xiaomi. Innerhalb weniger Monate hat sich der chinesische Smartphone-Hersteller an die Spitze des Weltmarkts herangepirscht. Nur Samsung verkauft global gesehen aktuell mehr Geräte als der Aufsteiger aus dem Reich der Mitte. In Europa hat Xiaomi (gesprochen: „schau mi“) nach der jüngsten Berechnung des Branchendienstes Canalys Platz eins bereits erobert.

Vorbei die Zeit, die das junge Unternehmen im Schatten seines chinesischen Rivalen Huawei fristen musste. Als Huawei in den USA wegen angeblicher Kollaboration mit Pekings Kommunisten politisch in Ungnade fiel und in vielen Ländern im Westen mit Importverboten belegt wurde, stand Xiaomi bereit, die Lücke in den Regalen mit eigenen Geräten zu füllen.

Wachstum bricht zusammen

Das Angebot kommt offenkundig gut an: Xiaomi hat Geräte in allen Preisklassen – und bietet meist etwas mehr für das Geld, als die Konkurrenz. Auch deshalb gelang der Aufstieg in Schwellenländern genauso wie in reichen Nationen. Dennoch ist die Freude von Österreich-Chef Kurt Manninger über den Siegeszug gedämpft: „Wir sind ausverkauft“, sagt er zur „Presse“. Bei einigen Modellen gebe es derzeit einfach zu wenig Nachschub. Und Xiaomi ist kein Einzelfall.