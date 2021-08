Covid-Winter: Nur geimpft auf die Skipiste?

Wann kommt 1 G? Was gilt für den Tourismus? Das lange Warten auf Antworten.

Die Infektionszahlen nehmen zu, die Impfungen hingegen weniger, die Urlauber kommen heim, die Schule beginnt – doch was heißt das alles nun für den Herbst und Winter? Wie kann, wie muss man sich die nächsten Monate maßnahmentechnisch vorstellen?



Die Frage treibt derzeit insbesondere nicht nur Eltern um, sondern auch die Wintertourismus-Branche um. Wann wird etwa bekannt, ob die 1G-Regel (nur Geimpfte) kommt? Der Kanzler sagte bisher ja bloß, dass 1 G kommen soll, „wenn die Zahlen weiter steigen“. Doch wie hoch genau? Und vor allem: für welche Bereiche soll das gelten? Auch für Après-Ski? Und sollen Tests nun etwas kosten? Und wenn ja welche und wie viel?



Die Antwort der Politik ist bisher jedoch immer dieselbe: bitte warten. Es werde noch verhandelt, heißt es zum Beispiel auf Anfrage aus dem Büro von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wiederum sagte am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zwar, er habe einen „sehr konkreten Plan“. Konkreter wurde er jedoch dann nicht. Zwischen den Zeilen lässt sich bei einem Statement des Ministers nur heraushören, dass es wohl bei einer 1G-Regel bleibt und nicht – wie manche Expertinnen fordern – auch Genesene inkludiert werden.



Argumentiert wird im Ministerium mit de „unergiebigen Studienlage über Genesene“ puncto Ansteckungswahrscheinlichkeit. Und: „ Außerdem ist bei Genesenen die Immunantwort abhängig vom Zeitpunkt der Infektion, von der Krankheitsschwere und von der Virusvariante, und sollte jedenfalls durch eine Impfung abgesichert werden“, heißt es.

Bund-Länder-Treffen nächste Woche

Eines zumindest wurde aber am Dienstag – mehr oder weniger offiziell – doch bekannt bekannt: Dem Vernehmen nach soll es nächste Woche wieder eines der „Bund-Länder-Treffen“ geben. Zur Erinnerung: Man kennt das noch aus dem Frühjahr. Die Regierung bringt Vorschläge, die Länder sagen, was sie davon halten, zusätzlich geben Fachleute ihre Einschätzung ab – und danach wird die Öffentlichkeit informiert.



Insbesondere im Westen geht es vielen aber viel zu langsam: „Es ist notwendig, dass die Regierung jetzt entscheidet und die Entscheidung kommuniziert, nicht erst am 15. November“, forderte Gastronom und Ex-Neos-Nationalrat Sepp Schellhorn. Er spricht sich für eine Impfpflicht für Besuche in der Nachtgastronomie aus – ähnlich sieht er das auch für die Skipiste.

„Dann können wir zusperren“

Auch Anton Birnbaum, General Manager des Astoria Resort in Seefeld, sagt: „Wir müssen jetzt wissen, was passiert“. Ihm sind Strenge und Klarheit lieber als Zuwarten: „Ich tendiere dazu zu sagen, die 1-G-Regelung für alle ist gekommen. Wer Skifahren gehen will, soll sich halt impfen lassen – bis Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, aber da sind wir halt noch nicht.“ Ein absolutes Drama wäre es, so Birnbaum, wenn Deutschland im Winter eine Quarantäne für Österreich-Urlauber einführen würde, sollten hierzulande die Fallzahlen steigen: „Dann können wir zusperren.“ (APA/uw)