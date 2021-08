Die unterschätzten Ortskaiser: Pusher und Bremser beim Impfen

Während manche Orte fast vollständig immunisiert sind, stagniert in anderen die Impfbereitschaft bei gerade einmal einem Drittel. Woran liegt das?

Das große Impfen ist vorbei. Pop-up-Aktionen bei Festen oder im Stephansdom – Massen können so nicht angesprochen werden. Während in Spitzenzeiten mehr als 100.000 pro Tag immunisiert wurden, waren es am Montag nicht einmal 8000. Aktuell sind 58,2 Prozent voll immunisiert.

Regional sind die Unterschiede eklatant. „Wir hatten viele Fälle, das hat viele wachgerüttelt“, sagt Martin Frühwirth.