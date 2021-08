Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seiner Amtskollegin, Angela Merkel, in Berlin.

Der ÖVP-Kanzler beschenkte die Kanzlerin zum Abschied – auch mit Komplimenten. Merkel ohrfeigte indes verbal den SPD-Vizekanzler im Kampf um ihr Erbe.

Der Weg zu Angela Merkel und Sebastian Kurz führt vorbei an der Ahnengalerie. Die Porträts der sieben Altkanzler schmücken den Weg: Ludwig Erhard pafft Zigarre, Helmut Schmidt raucht Zigarette. In naher Zukunft wird sich eine Frau in die Männerrunde gesellen. Vorne im ersten Stock des Kanzleramts, wo die blaue Wand mit dem Adler steht, trat Merkel schon mit unzähligen Regierungschefs vor die Kameras. Es gibt jetzt letzte Male. Diesmal mit dem Österreicher, mit Kanzler Sebastian Kurz.