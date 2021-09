Folgt nun der US-Rückzug aus dem Kosovo?

Der überstürzte US-Abzug aus Afghanistan lässt Regierungspolitiker in Serbien über einen US-Rückzug aus dem Kosovo fantasieren. Doch realistisch ist das trotz erheblicher US-Truppenreduktion seit 1999 nicht.

Das US-Debakel in Afghanistan hat bei manchen Würdenträgern in Serbien eher offene Genugtuung als klammheimliche Freude ausgelöst. Seit der Ankunft der Nato in Afghanistan sei die Heroin-Produktion in Afghanistan um das 100-Fache gestiegen, lästert der Parlamentsvorsitzende und Ex-Premier Ivica Dačić. Auch der gestürzten Regierung in Kabul weint der Chef der mitregierenden SPS keine Träne nach: Das von Washington installierte „Marionettenregime“ sei unter den ersten fünf Staaten gewesen, die 2008 auf US-Druck die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt hätten.

Den Kosovo-Krieg von 1999 und die Bombardierung Serbiens durch die Nato haben Serbiens heutige Machthaber nicht vergessen: Manche von ihnen wie Dačić oder der heutige Staatschef, Aleksandar Vučić, übten schon damals hochrangige Ämter aus. Der überstürzte US-Abzug aus Afghanistan lässt manche Regierungspolitiker gar über einen möglichen Rückzug der ungeliebten Weltmacht aus der Ex-Provinz Kosovo fantasieren. „Wo immer die Amerikaner in der Welt auch waren, haben sie den Ort verlassen“, so der SPS-Politiker Veljko Odalović: „Auch Prishtina muss begreifen, dass es vonseiten der USA keine dauerhafte und bedingungslose Unterstützung gibt.“