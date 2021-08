Jugendverbote für Onlinespiele in China

Der kommunistische Staat erzieht das Volk: Kinder und Jugendliche dürfen unter der Woche nicht mehr im Internet zocken, von Freitag bis Sonntag maximal eine Stunde pro Tag.

Eine überdimensionale Actionfigur, wie aus dem Filmset der „Transformer“-Reihe entnommen, begrüßt die Besucher des „China Game Valley“ in der ostchinesischen Metropole Nanjing. Nahe der gelb-silbernen Statue haben sich seit 2013 mehr als 230 Spieleentwickler mit 10.000 Angestellten angesiedelt, die jährlich Gewinne von umgerechnet weit über einer Milliarde Euro generieren.

In einem der kubistischen Bürogebäude wartet eine Empfangsdame von Migu, einer Tochterfirma von China Mobile, die sich auf Cloud Gaming spezialisiert hat. Doch der rare Firmenbesuch läuft gänzlich anders ab als erwartet: Statt über die boomenden Smartphone-Spiele zu reden, die Millionen chinesischer Jugendlicher in ihren Bann ziehen, setzt die Firmenvertreterin zunächst zu einer Lobhudelei gegenüber der Regierung an. Dann führt sie durch den 5-G-Showroom, das firmeneigene Café mit einem einarmigen Roboter-Barista und schließlich zur Bücherei, wo auf über einem Dutzend Stapel die gesammelten Werke von Staatschef Xi Jinping ausliegen. Doch über Onlinespiele möchte sie partout nicht reden.

Spätestens seit Montag lässt sich die Paranoia beim Spielehersteller Migu nachvollziehen: Die erfolgreiche Branche, einst ökonomisches Aushängeschild der Volksrepublik, ist zum politischen Problemfall geworden. Die nationale Behörde für Verwaltung und Verlagswesen hat für Hunderte Millionen jugendlicher Chinesen ein striktes Online-Gaming-Verbot erlassen: Unter der Woche sollen die Kinder und Teenager gar nicht mehr im Netz zocken dürfen, von Freitag bis Sonntag maximal eine Stunde pro Tag. Sogar die Uhrzeit wird in der ab Mittwoch in Kraft tretenden Regelung genauestens festgelegt: Nur im Zeitraum von acht bis neun Uhr abends darf an Wochenenden und während öffentlicher Ferien gespielt werden.

Eine solche Maßnahme lässt sich in China durchaus umsetzen, denn sämtliche Gamer müssen sich mit Klarnamen und Ausweisnummer registrieren. Einige Developer haben zudem bereits Gesichtserkennungssoftware in ihre Produkte integriert, sodass niemand heimlich einen fremden Account verwenden kann.