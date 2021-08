Die bittere Bilanz des Afghanistan-Kriegs

via REUTERS

Präsident Joe Biden rechtfertigt sich abermals für das unrühmliche Ende der gescheiterten Mission am Hindukusch. Die Nachrede ist miserabel.

Der Afghanistan-Krieg der USA, der längste in der Geschichte der Nation, endete nach fast 20 Jahren für die Öffentlichkeit, wie er begonnen hatte – mit grünstichigen Fotos. In den Abendstunden des 7. Oktober 2001 hatte die Regierung George W. Bush an der Spitze einer Antiterrorallianz den Rachefeldzug für den 9/11-Terrorangriff gegen die Taliban und die al-Qaida des Osama bin Laden mit einem großflächigen Bombardement und einem Raketenhagel auf Kabul gestartet.