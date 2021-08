Das Gespenst von 2015 treibt die EU-Staaten

Ein Sondertreffen der 27 Innenminister zur afghanischen Krise brachte keine konkreten Ergebnisse. Über allem schwebt die Furcht vor eine Flüchtlingswelle.

So wichtig war dem Innenminister sein Appell an emigrationswillige Afghanen vor Beginn des Krisentreffens mit seinen 26 EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel, dass er sie am Nachmittag noch einmal wörtlich an die Medien verschicken ließ: „Das Wichtigste ist jetzt, die richtigen Botschaften in die Region zu senden: Macht euch nicht auf den Weg. Bezahlt nicht kriminelle Schleppernetzwerke. Wir helfen euch vor Ort in der Region.“