Österreich macht auch bald grüne Schulden

In der ersten Jahreshälfte 2022 will Österreich seinen ersten staatlichen Green Bond begeben. Ein Projekt mit Vorlaufzeit, für das es aber schon einige Vorbilder in Europa gibt.

Wer ankündigt, sollte auch liefern – zumindest ist das an den internationalen Finanzmärkten so. Das gilt allerdings auch für Politiker, sofern sie den Kapitalmarkt streifen. In ihr Regierungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 schrieb die türkis-grüne Koalition, dass sie Green Bonds, also grüne Anleihen, aufzulegen gedenkt. Durchgeführt würde das von der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), die seit jeher für das Management der Staatsschulden verantwortlich ist.

Seit dieser Ankündigung ist allerdings nicht viel geschehen. Bis ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel nun am Rande des Forums Alpbach kundtat, dass ein solcher Green Bond in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Markt platziert werden soll. Der genaue Zeitpunkt wird wohl auch von einem günstigen Zeitfenster abhängen – das aber noch vor dem Sommer gefunden werden muss.