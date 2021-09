Datenleck bei Corona-Tests: Tausende Tiroler betroffen

Betroffen dürften so gut wie alle Personen sein, die in Tirol von Jänner bis Juni 2021 positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Rund 24.000 positive PCR-Test-Ergebnisse inklusive Personendaten sollen per E-Mail verschickt worden sein. Mutmaßlicher Absender: Ralf Herwig, Protagonist in der Causa HG Lab Truck. Er selbst spricht von einem „Hackerangriff“.

Name, Adresse, Geburtsdatum, Wohnort, positives Testergebnis. Hochsensible Daten wie diese von rund 24.000 Tirolern sollen in einer einfachen Excel-Tabelle verschickt worden sein. Das berichten ORF Tirol und der „Standard“.

Betroffen sind demnach so gut wie alle Personen, die in Tirol von Jänner bis Juni 2021 positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Datensammlung in Umlauf gebracht haben soll der ehemalige Geschäftsführer von HG Lab Truck, Ralf Herwig, der im Frühjahr rund um die Auftragsvergabe zur Durchführung von PCR-Tests in Tirol in Kritik geraten ist. Er soll die Excel-Tabelle an eine firmenexterne Person verschickt haben.

Herwig selbst bestätigte gegenüber den beiden Medien, das E-Mail am 10. August verschickt zu haben. Der Grund: „Ein Back-up“. Das E-Mail sei allerdings sehr wohl verschlüsselt gewesen, ergänzte er. Und auch, dass weitere Überprüfungen ergeben haben, dass es einen „Hackerangriff“ auf sein E-Mail-Postfach gegeben hat. So kam es überhaupt erst zum Datenleck. Er habe „IT-forensische Untersuchungen“ eingeleitet, dessen Ergebnisse er an die zuständigen Behörden weiterleiten werde, sobald sie abgeschlossen seien.

Der Vorfall wirft viele Fragen auf. Warum hatte Ralf Herwig etwa noch Zugriff auf die Daten, wo er doch noch im Mai als Geschäftsführer der HG Lab Truck zurückgetreten ist? HG Lab Truck selbst führte dann bis Juni Testungen durch, die Tests wurden vom Land Tirol neu ausgeschrieben.

„Handfester Skandal"

Auf der Liste der Personendaten finden sich auch jene prominenter Personen: Jene von Andrea Haselwanter-Schneider, Obfrau der Liste Fritz etwa. Sie sprach gegenüber dem ORF von einem „handfesten Skandal“, von einem „Vertrauensverlust" und betonte, dass mit Gesundheitsdaten sorgfältig umgegangen werden müsste. Nationalratsabgeordneter Franz Hörl ist ebenfalls betroffen, reagierte aber gelassen. Er habe keine Geheimnisse, ließ er wissen, meinte aber auch, Sinn und Zweck von Datenschutz sei es eben genau, solche Daten zu schützen.

Die zuständige Datenschutzbehörde wird das Datenleck nun überprüfen. Es wird eine Prüfung wegen potenziellen Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingeleitet. Betroffene Personen - also jene Tiroler, die von Jänner bis Juni 2021 positiv getestet wurden - könnten kostenlos Beschwerde einlegen.

