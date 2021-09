Heute vor 90 Jahren: Das Gesicht der modernen Frau

Die Frauen wollen wieder Damen sein. Den Stil des Gesichtes bestimmt vor allem die Frisur.

Neue Freie Presse am 20. September 1931

Eine Dame schreibt uns: Rouge und Lippenstift sind jetzt in Ungnade. Keine allzu hochgebogenen Augenbrauen, keine grellroten Lippen! Zu den schrägen Hütchen mit wallenden Federn, wie sie jetzt beliebt sind, paßt eben nur ein damenhaftes Gesicht. Die Frauen wollen wieder Damen sein.

Den Stil des Gesichtes bestimmt vor allem die Frisur. Nachgewachsenes Haar rollt sich im Nacken. Kurze Locken - rechts, wo sich der Hut tief über die Stirne neigt, kürzer - ranken sich um das Gesicht. Frauenfrisuren erwecken den Eindruck, als wäre die Dame noch gar nicht frisiert, sondern eben erst dabei, das Kunstwerk zu beginnen. Exzentrisch? Alles Neue wirkt seltsam, bis man sich daran gewöhnt hat. Seitliche Scheitel sind nach wie vor modern. In der kommenden Ballsaison werden Federn wohl die große Losung sein. Vor mehr als einem Jahre sah man in einem Schaufenster der Kärntnerstraße einen weichfrisierten Puppenkopf, der lange, schmiegsame Federn trug, die sich über die Schulter ringelten und die Wange umschmeichelten, so kündigte sich die jetzige Mode schon damals an.

Auch die Halsumrahmung bestimmt den Stil des Frauengesichtes. Der hochgeschlossene Spitzenkragen mit dem Jabot, wie er vor zwanzig Jahren modern war, taucht hie und da zum schrägen Postillonhut auf. Pelz und weiche, drapierte Stoffe geben dem Gesicht einen zarten, lieblichen Ausdruck. Die hochgewickelten Kragen wirken damenhaft-abweisend, die Blumen, die an der Schulter ruhen, betonen die mädchenhafte und die Hemdbrust die herb-moderne Note. Die Halskragen sind eine Mischung aus allerlei Stilen des vergangenen Jahrhunderts.

Das Gesicht der modernen Frau schien von Arbeit und Beruf gezeichnet, solange eine herbe, maskulin nüchterne Mode herrschte. Die bezaubernde Verspieltheit der Kleidung, der Hüte, der Kleinigkeiten aber und die individuell nuancierte Frisur läßt es wieder weiblich, zart und lieblich erscheinen wie früher, als die Frauen am pulsierenden Leben der Zeit noch nicht so tatkräftig teilnahmen wie heute.

Heute vor 90 Jahren: Der Tod des Zuckerwarenfabrikanten Heller

Auch die sogenannten Wiener Zuckerln - länglich geformte Fruchtkaramellen - zählten zu Wilhelm Hellers

schmackhaften Erfindungen.

Neue Freie Presse am 19. September 1931

Mit dem dieser Tage nach langem Leiden im 72. Lebensjahr verstorbenen Zuckerwarenfabrikanten Wilhelm Heller ist eine der markantesten Persönlichkeiten der öffentlichen Zuckerwarenindustrie aus dem Leben geschieden. Gemeinsam mit seinem Bruder Gustav hatte Wilhelm Heller, der aus kleinen Verhältnissen stammte, vor vierzig Jahren in einem Kellerlokal in der Beatrixgasse sein Zuckerwarengeschäft begründet.

Er hatte sich als Zuckerbäckerlehrling die nötigen Fachkenntnisse erworben und während seiner Tätigkeit in Schweizer Fabriken ausländische Bonbonspezialitäten kennen gelernt.Er machte die Wiener mit den aus der Schweiz importierten Seidenzuckerln bekannt, die sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuten. Die heimische Bonbonindustrie verdankte ihm eine Reihe schnell populär gewordener Neuheiten. So sind beispielsweise auch die sogenannten Wiener Zuckerln - länglich geformte Fruchtkaramellen, die in Oesterreich und auch im Auslande massenhaften Absatz fanden - Wilhelm Hellers Erfindung. Unermüdlich in seiner rastlosen Arbeitskraft, hat er gemeinsam mit seinem Bruder sein Unternehmen im Laufe der Jahre durch immer neue Fabrikationszweige ausgestaltet.

Unerschöpflich war er in der Kombination neuer und schmackhafter Dessertbonbons, Karamellen und Jams.Um den Verstorbenen, der sich wegen seiner Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft in der Wiener Gesellschaft besonderer Beliebtheit erfreute, trauern eine Witwe und vier Söhne. Ein fünfter Sohn hat, wie erinnerlich, durch ein Touristenunglück einen tragischen Tod gefunden.

Neue Freie Presse am 18. September 1921



Als der Wiener, ein Herr in mittlerein Jahren, dessen Hauptbeschäftigung darin bestand, die früheren Zeiten mit der jetzigen bitter zu vergleichen, von seiner Sommerreise zurückkam, erwartete ihn eine schwere Enttäuschung: Er fand Wien verändert, und zwar zu seinem Vorteil. Das war um so peinlicher, als er in der ganzen Zeit seines Landaufenthaltes in in- und ausländischen Zeitungen unaufhörlich gelesen hatte, daß Wien zugrunde gehen müsse, daß es verloren sei, daß es sich auf einer schiefen Ebene oder, wie der Wiener sagte: "auf der Rutschen" befinde und rettungslos dem Abgrund entgegenfahre. Uebrigens ging es bereits seit sieben Jahren zugrunde, und der Wiener, skeptisch sogar gegen seinen Skeptizismus, hatte, während er in Imst spazieren ging, kein rechtes Vertrauen in diese Sache, wenigstens nicht, was eine unmittelbare Auflösung betraf. Immerhin hatte er sich auf einen weiteren Verfall gefaßt gemacht: Nicht gerade darauf, daß auf der Ringstraße vor dem Parlament Schafe werden würden, wie Leute von schwarzgelber Phantasie im Jahre 1918 voraus verkündet hatten, aber doch auf eine langsam zunehmende Verkommenheit der ehemaligen Millionen- und k.k. Residenzstädte.