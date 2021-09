Interne Analyse ergab kein Fehlverhalten Fellners

(c) imago sportfotodienst (imago sportfotodienst)

Der Medienmacher fühlt sich nach einer Untersuchung im eigenen Auftrag reingewaschen und kehrt als Moderator auf oe24.tv zurück.

Eine von der Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO Austria

durchgeführte Compliance Analyse, die sich mit den von mehreren

Frauen gegen Medienmacher Wolfgang Fellner vorgebrachten Vorwürfen sexueller Belästigung befasst, hat kein Fehlverhalten des CEOs der

Mediengruppe Österreich festgestellt. Dies teilte die Mediengruppe,

die auch den Auftrag zur Untersuchung erteilt hatte, am Dienstag in

einer Aussendung mit.

Im Zuge der Analyse wurden Mitarbeiter, Betriebsräte und

Führungskräfte befragt. Auch ein vertraulicher Kommunikationskanal

sei eingerichtet worden, hieß es. Wolfgang Fellner und die frühere

oe24.TV-Moderatorin Raphaela Scharf liefern sich seit Monaten eine

rechtliche Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht. Fellner habe

Scharf rund um ein Fotoshooting sexuell belästigt, sie mit

anzüglichen Kommentaren bedacht, bedrängt und eingeschüchtert, so

die Vorwürfe. Scharf hatte nach ihrer Entlassung auf

Wiederanstellung geklagt, Fellner reichte eine Unterlassungsklage

gegen die heutige Krone-TV-Mitarbeiterin ein.

Auch Katia Wagner, einst freie Mitarbeiterin Fellners und

inzwischen ebenfalls für Krone-TV tätig, sprach von ähnlichen

Erfahrungen mit Fellner. Sie klagte mittlerweile wegen übler

Nachrede, nachdem Artikel auf oe24.at erschienen waren, die ihre

Glaubwürdigkeit infrage stellten. Fellner bestreitet die Vorwürfe

sexueller Belästigung vehement.

Die einzige Beschwerde in fünf Jahren

Die von der Mediengruppe Österreich in Auftrag gegebene

Compliance Analyse kam nun zu dem Ergebnis, dass in den vergangenen

fünf Jahren keine Beschwerde über sexuelle Belästigung mit Ausnahme

jener von Scharf eingebracht wurde. Aktuell beschäftigte

Mitarbeitende meldeten keine Wahrnehmungen zu unangebrachten

körperlichen Berührungen oder Forderungen nach sexuellen

Gefälligkeiten im Gegenzug zu beruflichen Vorteilen. Scharf und

Wagner sollen von BDO Interviews angeboten worden sein. Diese kamen

nicht zustande.

"BDO Austria hatte ein Gespräch meiner Mandantinnen Raphaela

Scharf und Katia Wagner entweder im Beisein der Rechtsanwältin von

Herrn Fellner angeboten oder nur mit Mitarbeitern von BDO Austria.

Das ergab für meine Mandantinnen keinen Sinn", erklärte der

Medienanwalt Michael Rami. Sie hätten vielmehr den Standpunkt vertreten, dass eine seriöse und unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen Fellner nur durchgeführt werden könne, wenn auch tatsächlich unabhängige Expertinnen und Experten beigezogen würden. Zudem habe man angeboten, Unterlagen vorzulegen, was BDO auch per gesicherter Austauschplattform in Aussicht stellte. Nach Rückfrage Ramis Ende Juli, wie auf diese zugegriffen werden kann, blieb eine Antwort jedoch aus.

Im September geht es vor Gericht weiter

Für die Geschäftsführung der Mediengruppe Österreich ergibt sich,

dass "es aus juristischer Sicht keinerlei Hinweise auf ein

strafgesetzlich relevantes Verhalten von Wolfgang Fellner in

Hinblick auf sexuelle Belästigung durch unsittliche körperliche

Berührungen gibt". Die internen Untersuchungen in dieser Causa seien

damit abgeschlossen, so die Geschäftsführung. Vor Gericht läuft die

Causa allerdings weiter. Rechtskräftige Entscheidungen liegen bisher

noch nicht vor. Im September sind die nächsten Verhandlungen

angesetzt.

Fellner kehrt als Moderator zurück - und wird interviewt

Wolfgang Fellner gab wegen der Vorwürfe die Moderation der auf

oe24.tv ausgestrahlten Talk-Sendung "FELLNER! LIVE" im Mai auf

eigenen Wunsch ab. Damit kam er einer Erklärung hochrangiger

Politikerinnen zuvor, die ihm bis zur Ausräumung der Vorwürfe nicht

länger für Interviews zur Verfügung stehen wollten. Ab Mittwoch

wolle er nun wieder moderieren, sagte Fellner nun. Dabei werde ihn zunächst Innenpolitik-Journalistin Isabelle Daniel zum Compliance-Verfahren interviewen.

Dass ihn Politikerinnen wie Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer,

SPÖ-Frauenchefin und Vizeklubchefin Gabriele Heinisch-Hosek oder

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, welche die Erklärung damals

unterstützten, weiterhin boykottieren, glaubt Fellner nicht. "Das

kann ich mir nach Vorliegen des Ergebnisses der Compliance-Analyse

nicht vorstellen. Alle Vorwürfe sind in sich zusammengebrochen", so

der Medienmacher. Er finde die Vorverurteilungen der Politikerinnen

bedauerlich und erachte eine Entschuldigung als angebracht. Sollte

der Boykott dennoch aufrecht bleiben? "Ich denke, dass ich auf

Sigrid Maurer verzichten kann", meinte Fellner.

(APA)