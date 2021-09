Söder gegen „Rocky“ Kurz – und die Panik in der Union

(c) imago images/Bernd Elmenthaler (Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de)

Der prämierte Kanzler hat es in Österreich „gerade auch nicht leicht“. Und CDU/CSU haben es schwer. Wirtschaftsliberale fühlen sich an das Ende der Ära Kohl erinnert. Ein paar Eindrücke am Rande des Kanzlerbesuchs. Das fünfte Berlin-Briefing.

Die Limousinen mit Sebastian Kurz fahren am Dienstag die Berliner Stauffenbergstraße auf und ab. Zur österreichischen Botschaft. Ein paar Meter weiter in den Bendlerblock, zur Verteidigungsministerin. Zurück in die Botschaft. Wieder ein paar Meter in die andere Richtung. Diesmal in ein nobles Hotel, wo Sebastian Kurz eine Wahlveranstaltung der FDP besucht. Also Verzeihung: Er gastiert beim Jahrestreffen des Wirtschaftsrats der CDU. Aber dort fliegen zurzeit den Liberalen die Herzen zu. Die Wirtschaftspläne der FDP kommen hier bei den Firmenchefs besser an als die der Union. Das haben sie erhoben.