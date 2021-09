Platzgummer verpasst Kader der New York Giants

Der Tiroler Running Back hat es nicht in das NFL-Aufgebot der New York Giants geschafft.

Sandro Platzgummer hat es nicht in das 53-Mann-Aufgebot der New York Giants für den kommende Woche beginnenden Grunddurchgang der NFL geschafft. Der Tiroler Running Back wurde von dem Club am Dienstag auf die sogenannte Waiver-Liste gesetzt, wo er für andere Football-Teams der US-Liga zu haben wäre. Danach wäre seine Zukunft als "Free Agent" völlig offen.

Der Wiener Bernhard Seikovits hat bei den Arizona Cardinals über das International Player Pathway Programm (IPPP) der NFL einen Platz im Trainingskader sicher.

