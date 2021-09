Erdoğan stößt in das afghanische Machtvakuum

APA/AFP/Ministry of National Def

Zusammen mit Katar will die Türkei den Flughafen in Kabul übernehmen – und Einfluss in Afghanistan gewinnen. Auch Gespräche über die Anerkennung des neuen Taliban-Regimes laufen.

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sieht die Türkei die Chance, ihren Einfluss in Zentralasien auszubauen. Ankara will zusammen mit Katar den Flughafen von Kabul übernehmen, um zivile Flüge und Hilfslieferungen zu ermöglichen. Verhandlungen mit den Taliban laufen.

Die Initiative soll die beschädigten Beziehungen der Türkei zum Westen verbessern; andere Nato-Länder sind froh, dass Ankara die undankbare Aufgabe übernehmen will. Aber die Türkei will nicht nur Europa und die USA beeindrucken, sondern auch eigene Interessen vorantreiben. Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist dafür offenbar bereit, das Taliban-Regime als legitime Regierung von Afghanistan anzuerkennen.