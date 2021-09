(c) APA/SALK (UNBEKANNT)

Die Entwicklung in den Krankenhäusern könne „sehr rasch wieder in eine angespannte Versorgungslage“ führen, warnt Walter Hasibeder.

"Das Tempo, in dem die Zahl der Patientinnen und Patienten in Spitälern steigt, die aufgrund schwerer Covid-19-Erkrankungen behandelt werden, ist beunruhigend.“ Das sagt der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Walter Hasibeder, am Mittwoch zur aktuellen Corona-Lage. "Die Zahl der Intensivpatienten hat sich zuletzt innerhalb von zehn Tagen verdoppelt", gab Hasibeder zu bedenken.

Das sei schon deshalb besorgniserregend, "weil uns eine solche Entwicklung sehr rasch wieder in eine angespannte Versorgungslage bringen kann. Das schließt leider auch die Möglichkeit ein, dass geplante Operationen wieder verschoben werden müssen."

„Brauchen unbedingt höhere Durchimpfungsrate"

Hasibeder forderte die noch nicht gegen Covid-19 immunisierte Bevölkerung auf, das breite Impfangebot in Anspruch zu nehmen. "Da die schweren Krankheitsverläufe zum überwiegenden Teil ungeimpfte Personen betreffen, ist die Antwort klar: Wir brauchen unbedingt eine noch höhere Durchimpfungsrate als bisher", hielt der ÖGARI-Präsident fest. Und weiter: "Wir Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizin wissen, wovon wir sprechen. Daher unser klarer Appell: Lassen Sie sich impfen!"

(APA)