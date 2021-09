SPÖ Burgenland sagt Feier zum 100-Jahr-Jubiläum wegen Corona ab

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation wolle man „nichts riskieren“. Und die Feier zu gegebener Zeit nachholen.

Die SPÖ Burgenland hat am Mittwoch die Feier zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum abgesagt. Aufgrund der Corona-Situation, die sich derzeit wieder zuspitze, könne man den geplanten Tag der offenen Tür am kommenden Freitag anlässlich des 100. Geburtstags der Landespartei nicht abhalten. "Wir wollen nichts riskieren", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung. Die Feier soll zu gegebener Zeit nachgeholt werden.

Man habe sich zu diesem Schritt entschieden, um die Gesundheit der Besucher und der Mitarbeiter zu schützen. Bei dem Tag der offenen Tür hätten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Fürst die Ausstellung "100 Jahre SPÖ Burgenland" eröffnen sollen. Diese befasst sich anhand von Fotos mit der Geschichte der Sozialdemokratie im Burgenland.

(APA)