EU-Klimazoll träfe vor allem Importe aus Russland

Strittige EU-Maßnahme gegen klimaschädliche Importe hätte laut einer Studie kaum Steuerungseffekte, da ihre Kosten auf die Verbraucher überwälzt würden.

In weniger als zwei Jahren wird die Europäische Union damit beginnen, den Import bestimmter Waren, die mit niedrigeren Klimaschutzauflagen hergestellt wurden, mit einem Klimazoll zu beschlagen: so sieht es der Gesetzesvorschlag für die Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems vor, den Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, vor den Sommerferien präsentiert hat. Mit dieser Maßnahme hofft die Kommission, das Abwandern von energieintensiven Industrien aus Europa in jene Staaten verhindern zu können, die sich weniger um den Klimawandel kümmern als die EU.