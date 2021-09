US Open: Der streitbare Widersacher

Alexander Zverev ist in der Form seines Lebens, dem Deutschen wird am ehesten zugetraut, Novak Djoković auf dem Weg zum Grand Slam noch abzufangen. Doch die Nebengeräusche sind in New York noch einmal lauter geworden.

New York. Viele Sympathien hatte Alexander Zverev noch nie auf seiner Seite, weder jene der Tenniswelt noch jene in seiner Heimat Deutschland. Ob sich das mit dem Olympiasieg in Tokio geändert hat, muss sich erst weisen. Nun in New York hatte der zuweilen allzu selbstgerechte 24-Jährige zumindest die Lacher auf seiner Seite: Das bisherige Topthema dieser US Open, die überlange und taktisch genutzte Toilettenpause von Stefanos Tsitsipas, kommentierte er wie folgt: „Stefanos spielt super, wenn er in den Satzpausen nicht gerade zum Mond und zurück fliegt.“