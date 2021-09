Immer mehr Kinder sind zu dick. Die Essgewohnheiten entstehen früh, 20 Prozent der Eltern informieren sich aber gar nicht über gesunde Kost, heißt es bei einem „Zuckergipfel“.

Wien. „Betrachtet man die Ernährungsgewohnheiten der jungen Menschen in Europa, sollten umgehend die Alarmglocken läuten“, so Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Denn aktuelle Studien zeigen: Auch in Österreich sind bereits 27 Prozent der sieben bis 12-Jährigen übergewichtig oder adipös. 2012 waren es noch 24 Prozent.