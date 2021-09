Das Leben fühlt sich gerade fast normal an, als wäre nichts gewesen. Aber das trügt, beschreibt Ariadne von Schirach in ihrem Text aus dem „Spectrum“ Denn nach Corona sei vor dem Klimawandel, bzw. ersteres schon Teil davon. Eine Krise lässt uns nicht darum herumkommen genauer hinzuschauen auf unser Leben und unsere Entscheidungen. Was macht Sinn?

Die Philosophin und Autorin von Schirach nimmt uns mit ihren Worten mit auf eine zeitlose Entdeckungsreise zu den großen Antworten der Menschheit.





