Kinder-Tour durch das Grätzel

Melika Ramić und Julia Schranz sorgen dafür, dass Kinder ihre Nachbarschaft kennenlernen: Am Wochenende führen sie nun durch Ottakring.

Die Bäckerei am Yppenplatz und den Brautmodenshop nebenan haben die Kinder mit Ölkreiden gemalt. Und in Schönschrift haben sie den Besuch in der Apotheke festgehalten: Ein „Roboterregal“ gab es dort, das die Medizin der Apothekerin ganz automatisch gebracht habe. Eine Salbe durften die Kinder sogar selber mischen. „Wir hätten es gar nicht erwartet, aber die Apotheke kam bei den Kindern besonders gut an“, erzählt Melika Ramić.