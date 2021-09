Die „unsichtbaren“ Afghanen in Russland

Flüchtlinge in Russland rutschen in die Illegalität und warten oft jahrelang auf Anerkennung.

Was aus ihm wird, das weiß er nicht. Das weiß niemand hier in diesem Hochhaus im Norden Moskaus, wo Baburschah, ein 25-jähriger Afghane, mit seinem blauen Rucksack auf Anraten seiner Bekannten auf Hilfe wartet: auf Adressen, ein paar Worte der Unterstützung, irgendetwas. Vor zwei Jahren kam er aus Kabul zum Studium nach Russland. Seine Dozenten können ihm nicht helfen, weil auch sie nicht wissen, wie ihr Student weiterstudieren soll. Die Behörden sind ebenfalls ratlos, was sie mit den etwa 500 afghanischen Studenten im Land tun sollen. Baburschahs Visum ist nun abgelaufen. Er müsste zurückfliegen, um ein neues zu beantragen, so sind die Regeln. Zurück nach Afghanistan. „Zum Sterben?“