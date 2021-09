Die Pläne für den Corona-Herbst

Die Infektionszahlen steigen, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat einen Plan für den Herbst ausgearbeitet. Jetzt müssen noch die Bundesländer und der Koalitionspartner überzeugt werden.

Die Infektionszahlen sind so hoch wie schon lange nicht mehr. 2034 Neuinfektionen gab es von Dienstag auf Mittwoch. Zum Vergleich: Im Vorjahr, im Zuge der zweiten Welle, wurde um den 20. Oktober dieser Größenwert erreicht. Wenige Tage später wurde ein Lockdown ausgerufen, der letztlich in unterschiedlicher Ausformung mehrere Monate dauerte. Und heuer? Das Wort Lockdown will niemand in den Mund nehmen – zumindest auf politischer Ebene. Schulen, Geschäfte und Gastronomie sollen offen bleiben. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat aber einen konkreten Maßnahmenplan ausgearbeitet, jetzt gelte es, Koalitionspartner und Bundesländer zu überzeugen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Was Mückstein genau vorschlägt, will er noch nicht verraten, nicht einmal an Zeitplan ist absehbar. Diese Woche dürfte es aber noch keine Ergebnisse geben.