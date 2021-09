(c) Dominik Butzmann / laif / picturedesk.com (Dominik Butzmann)

Der ehemalige Parteigrande Roland Koch spricht über die „schwierige Lage“ der Union, die zwei Vorteile des Olaf Scholz und warum Deutschland Gefahr läuft, abgehängt zu werden - wenn es nicht andere Schwerpunkte setzt.

Berlin. Es war einmal ein Flug über die Anden. Und ein paar junge CDU-Nachwuchspolitiker an Bord versicherten einander gegenseitig ihre Unterstützung im Kampf um Macht und Ämter. Zumindest geht so die Legende. Roland Koch wird zu den Mitgliedern dieses 1979 gegründeten „Andenpakts“ gezählt – und zu den politischen Opfern von Angela Merkel, die den Einfluss des Geheimbunds stetig zurückgedrängt hat. Das Verhältnis des mächtigen hessischen Ministerpräsidenten zu Merkel galt als kompliziert. 2010 wechselte Koch in die Privatwirtschaft. Der wirtschaftsliberale Manager zählte gleichwohl zu den prägenden CDU-Politikern einer Generation.

Die Presse: Die SPD zieht in einigen Umfragen an der Union vorbei. Herr Koch, was ist da los?