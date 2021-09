KitzSki wird Teil von US-Ski-Kartenverbund

Ikon Pass-Besitzer können 47 Wintersportdestinationen in Amerika, Europa, Australien, Neuseeland und Japan nutzen. KitzSki wurde als einziges Skigebiet in Österreich aufgenommen.

Das Skigebiet KitzSki ist ab der Wintersaison 2021/2022 Teil des US-amerikanischen Ski-Kartenverbunds Ikon Pass mit Sitz in Denver. Damit ist es bisher das einzige Skigebiet in Österreich. "Durch die Partnerschaft mit KitzSki in Österreich, Dolomiti Superski in Italien und Zermatt in der Schweiz haben Besitzer eines Ikon Passes nun auch Zutritt zu renommierten Skigebieten in Europa", sagte Erik Forsell von der Alterra Mountain Company, einer Muttergesellschaft des Ikon Pass.

Inhaber des Ikon Pass können 47 Wintersportdestinationen in Amerika, Europa, Australien, Neuseeland und Japan nutzen. "Viele Skifans wollen auch dort Ski fahren, wo die internationalen Renn-Asse wie Didier Cuche, Henrik Kristoffersen und Bode Miller für ihre sportlichen Leistungen gefeiert wurden", meinte Bürgermeister Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender Bergbahn Kitzbühel.