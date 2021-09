Keine Impfpflicht, aber ein Lockdown für Ungeimpfte

Wir müssen uns als Gesellschaft vor jenen schützen, die glauben, die Pandemie ohne Schutzimpfung überstehen zu können.

Die vierte Corona-Welle beginnt also langsam über uns zu schwappen. In den vergangenen 24 Stunden gab es fast 1900 Neuinfektionen – so viele, wie seit dem Frühjahr nicht mehr. Als Folge sind in den Krankenhäusern wieder mehr Betten mit Covid-Erkrankten belegt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Platz auf den Intensivstationen eng wird.

Ist das einfach der Lauf der Krankheit, muss man das hinnehmen? Nein, man kann sich gegen Corona schützen. In der EU sind vier verschiedene Impfstoffe zugelassen, die laut den Gesundheitsbehörden einen „sicheren und wirksamen Schutz“ bieten: von einem Vektorimpfstoff bis zu neuartigen mRNA-Impfstoffen. Man kann es sich aussuchen.