Eine Drohne flog über das Stadion, weshalb der Schiedsrichter die Mannschaften wieder in die Kabine schickte.

Österreichs WM-Qualifikationsspiel in Chisinau konnte nicht wie geplant um 20.45 Uhr angepfiffen werden. Eine Drohne flog über das Spielfeld, weshalb Schiedsrichter Paul Tierney beide Mannschaften nach 15 Minuten zurück in die Kabinen schickte. Erst mit 30 Minuten Verspätung, also um 21.15 Uhr, begann schließlich das Spiel im Stadion Zimbru.

