Seine Musik war Politik: Mikis Theodorakis gestorben

Keiner konnte den griechischen Freiheitsdrang so in Klänge fassen wie Mikis Theodorakis. Besonders seine Filmmusiken - etwa zu Alexis Sorbas (mit dem Sirtaki) - machten den Komponisten und Politiker weltweit bekannt.

Musik ist politisch, wird immer behauptet. Musik kann aber keine Probleme lösen. Sie kann beispielsweise nicht Flüchtlingsströme verhindern, kann sie auch nicht menschenwürdig um- und weiterleiten. So würde man in Griechenland derzeit vielleicht dazu sagen. Und doch: Musik ist politisch, das werden die Griechen dieser Tage alle bekräftigen. Denn „Mikis“ ist tot. Mikis Theodorakis, der die Welt auf die politischen Verwerfungen, auf die Katastrophen in seiner Heimat aufmerksam machen konnte, indem er Musik schrieb.