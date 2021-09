Nach Pflichtsieg in Moldau: Wo die Logik des Teamchefs hapert

Franco Foda machte für Österreichs mattes 2:0 in Moldau zwei Ursachen aus. Im Spiel hatte er sie aber kaum zu beheben versucht.

Wien. Österreich hat mit dem 2:0-Sieg in Moldau zum Auftakt des Länderspiel-Triples in der WM-Qualifikation die Pflicht erfüllt, viel mehr aber auch nicht. Christoph Baumgartner (45.) und Marko Arnautović (94.) trafen jeweils erst spät in beiden Halbzeiten, man verabsäumte es gegen die Nummer 175 der Welt Kräfte zu sparen und EM-Kredit zu wahren. „Wir waren in gewissen Phasen unkonzentriert, vor allem im letzten Drittel. Wir waren nicht entschlossen genug, das müssen wir im nächsten Spiel besser machen“, resümierte Teamchef Franco Foda. Das allein griff wie sein Verweis auf die Ausfälle und den Kraftverschleiß allerdings zu kurz.