Warum die Isarelis die gigantische vierte Welle ziemlich kalt lässt

Die Covid-Neuinfektionen in Israel haben einen neuen Höchststand erreicht, doch die Zahl der Schwerkranken sinkt. Die Dritt-Impfung beginnt bereits zu greifen. Ein Risikofaktor bleibt indes.

Vor Kurzem noch führte Israel die weltweite Covid-19-Impfstatistik an. Nun steht das Land wieder auf Platz eins – allerdings auf einer weniger erfreulichen Rangliste: Nirgendwo werden derzeit so viele neue Covid-19-Fälle im Verhältnis zur Bevölkerung gemeldet wie in Israel. Mehr als 11.000 Menschen wurden dort zuletzt positiv auf das Virus getestet, mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt seit Beginn der Pandemie.

Und für die kommenden Tage rechnen Experten mit noch höheren Zahlen. Denn in Israel hat das neue Schuljahr begonnen, und die Regierung setzt stark auf Präsenzunterricht. Zudem stehen im September wichtige jüdische Feiertage an, zu denen sich traditionell die ganze Familie versammelt.