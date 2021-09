Kanye West sucht Jesus in den bösen Buben

Auf seinem zehnten Album „Donda“ rappen seine brillanten Gäste Kayne West an die Wand. Die LGBT-Bewegung und Mißbrauchsopfer sind entsetzt, weil auch notorische Frauenschläger und Schwulenhasser mitmachen durften.

Es beginnt mit zarten Klängen einer Orgel, die rasch quälend kakofonisch werden. Dann schiebt ein Bass an, und schon ist Kanye Wests Stimme präsent: „Tell me if you know someone that needs Jesus, Lord?“ Es folgt eine Verkündigung à la Ignatius von Loyola, der schon vor 400 Jahren Jesus in allen Dingen suchte. Mit seiner von Falsettstimmen umjauchzten Stimme präsentiert West seine späte Erkenntnis, Jesus betreffend: „He lives in a lot of things.” Der nachfolgende Rap ist larmoyant: „Man, it's hard to be an angel, when you surrounded by demons, I watched so many people leave.“ Der Tod macht vor niemandem halt, nicht einmal vor einem Rap-Millionär wie West, der toxischen und erotischen Gefahren ausgesetzt ist. Diesen standzuhalten, wurde offenbar nicht genügend gewürdigt.