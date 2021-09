Neues Miteinander in derselben Krise

Das Rote Kreuz fordert mehr Solidarität. Nachholbedarf bestehe bei der Katastrophenvorsorge. Und: Die Regierung hätte den Sommer verschlafen – erneut.

„Spalten und hetzen hat Österreich noch nie weit gebracht“, sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Roten Kreuzes. Er fordert ein neues Miteinander in Sachen Krisenbewältigung und appelliert an die Politik.

Nachholbedarf gebe es etwa bei der Katastrophenvorsorge, beim Schutz der Kinder und im Bereich der psychosozialen Angebote. Denn: Durch die Pandemie seien viele Menschen in Notlagen geraten. Sie habe aufgezeigt, dass Österreich institutionell nicht optimal aufgestellt sei, um Gesundheitskrisen managen zu können.

Impfsommer verschlafen

In Summe habe es an einem Ansatz gemangelt, ist sich auch der Generalsekretär des Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, sicher. „Es gibt zu viele verschiedene Gesetze und zu viele Zuständigkeiten. Der Föderalismus verkompliziert dieses System noch“, sagt er.

Es brauche daher dringend ein Miteinander von Bund, Ländern und Gemeinden. Aber auch von Politik, Behörden, Gremien und Organisationen. „Corona wird nicht die letzte Krise sein. Siehe Klimawandel. Da muss Österreich nachbessern“, so Opriesnig. Seine nachdrückliche Bitte an die Regierung lautet daher, bereits zur Prävention fünf Prozent des Budgets des Katastrophenfonds bereitzustellen, um etwa die Rotkreuz-Dienststellen mit Notstromaggregaten ausstatten zu können.

Doch nicht nur das Krisenmanagement hätte laut Rotem Kreuz ein Update nötig. Sondern auch die Impfkampagne „Österreich impft“ sei über den Sommer eingeschlafen. Im Juli dieses Jahres hatte das Rote Kreuz die Kampagne an die Regierung übergeben. „Den Sommer hätte man besser nutzen können“, meint Generalsekretär Opriesnig.

Für Rotkreuz-Präsident Schöpfer ist die Impfung aber der einzige Weg aus der Krise. „Jeder, der sich impfen lässt, handelt vernünftig.“ Aber: Es brauche mehr Mut und weniger Wut, so Schöpfer. Und mehr Vertrauen in politische Entscheidungsträger, meint Barbara Juen, Leiterin der Psychosozialen Dienste des Roten Kreuzes. „Das fehlt derzeit häufig. Man muss jetzt mit viel Information und Vertrauensbildung arbeiten“, so Juen.

Sorge um Psyche und Kinder

Corona hat nicht nur das Vertrauen vieler Menschen in die Regierung erschüttert, sondern auch den Bereich der psychischen Gesundheit mit voller Wucht getroffen. Man rechnet damit, dass sich die Zahl der Menschen mit psychischen Problemen und Störungen nach einer Krise erhöht. Die Psychologie-Expertin wünscht sich daher mehr Angebote im Gebiet der Psychotherapie und Psychiatrie.

Besonderer Schutz solle vor allem Kindern gewährt werden. „Noch einen Lockdown im Bildungsbereich ertragen Kinder und Jugendliche nicht mehr“, sagt Juen. Es brauche daher Sicherheitskonzepte. Während Corona sei zudem die Zahl der armutsgefährdeten Menschen angestiegen. Inzwischen sei fast jedes fünfte Kind armutsgefährdet, so Opriesnig

Solidarität mit Afghanistan

Auch hinsichtlich der humanitären Krise in Afghanistan fordert das Rote Kreuz Solidarität und bezieht klar Stellung: „Österreich kann nicht sagen: ,Das geht uns nichts an‘“, kritisiert Präsident Schöpfer. Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond sind mit 1800 Mitarbeitern vor Ort im Einsatz. „Kein Ozean an Mitgefühl ist so viel Wert wie ein Tropfen von Hilfe, die tatsächlich ankommt.“ (mai)