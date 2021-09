Die rumänische Regierung steht vor dem Aus

Die Entlassung des Justizministers sorgt für Krach in der Mitte-rechts-Koalition in Bukarest.

Erst herzten sie sich nie, nun prügeln sie sich: Rumäniens rechtsliberale Koalition schlittert knapp neun Monate nach Dienstantritt immer tiefer in die Krise. Selbst ein frühes Scheitern der Zweckehe der konservativen PNL mit dem liberalen Antikorruptionsbündnis USR-Plus und der Ungarn-Partei UDMR gilt in Bukarest als nicht mehr ausgeschlossen.

Ausgelöst hat die Koalitionsturbulenzen PNL-Premier Florin Cîţu mit der Entlassung von Justizminister Stelian Ion, einem Parteigänger von USR-Plus. Der Grund für den Rauswurf: Wie seine Partei hatte sich Ion am Mittwoch im Kabinett geweigert, ein milliardenschweres Entwicklungsprojekt für die Kommunen ohne die geforderten Ergänzungen zur besseren Kontrolle über die Verwendung der Mittel durchzuwinken.