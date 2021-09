Die Börsen hören nicht auf zu steigen

Die wichtigsten Leitindizes der Welt legten im bisherigen Jahresverlauf im zweistelligen Prozentbereich zu. Risken gibt es allemal – noch werden sie ausgeblendet. Wie lang?

Rekorde an der Börse sind in jüngster Zeit keine Seltenheit mehr, sie sind die Regel. Erst in dieser Woche stellte die US-Techbörse Nasdaq ihren zuletzt erreichten Höchststand erneut ein, und der Euro Stoxx 50 markierte am Mittwoch ein Niveau, das er seit fast 14 Jahren nicht gesehen hat.

Die Pandemie scheint an den Aktienmärkten wie weggeblasen, selbst wenn Sorgen rund um das Nicht-Eindämmen-Können des Virus im Hinblick auf die Delta-Variante immer wieder aufflammen. Das zeigt sich an Tagen wie dem Donnerstag.