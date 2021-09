Sterben für Jalalabad? Die Europäer spielen wieder mit Zinnsoldaten

Wer im Lichte des afghanischen Debakels zu Recht nach „strategischer Autonomie“ für Europa ruft, muss auch bereit sein, notfalls Krieg zu führen.

Am 29. Juni 1991, beim Verlassen des Europäischen Rats in Luxemburg, sprach der damalige luxemburgische Außenminister, Jacques Poos, denkwürdige Worte über die sich zusammenbrauende Krise in Jugoslawien. „Das ist die Stunde Europas. Es ist nicht die Stunde der Amerikaner.“ Die europäischen Regierungen hätten eine besondere Verantwortung, in dieser Krise zu handeln. Wir wissen, wie die Geschichte ausging: Die „Stunde Europas“ war rasch vorüber, und hätten die Amerikaner nicht vier Jahre später beschlossen, die bosnisch-serbischen und jugoslawischen Streitkräfte kurz und klein zu bomben, würde man heute vermutlich nicht nur eines Völkermords in Srebrenica gedenken, sondern vieler.