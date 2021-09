Bildungsministerium will strengere Regeln für Schulabmeldung

Nach dem Anstieg der Schulabmeldungen plant das Bildungsministerium größere Hürden und mehr Kontrolle für häuslichen Unterricht.

Mit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schulabmeldungen deutlich gestiegen, das Bildungsministerium will deshalb die Regeln für häuslichen Unterricht verschärfen: Zusätzlich zur Externistenprüfung am Jahresende soll künftig schon nach dem ersten Semester der Lernstand der Kinder erhoben werden und Eltern sollen nicht mehr entscheiden können, wo die Externistenprüfung stattfindet. Außerdem sollen den Eltern in Aufklärungsgesprächen die Konsequenzen der Abmeldung verdeutlicht werden.

Die Spitzenreiter sind Niederösterreich (1400) sowie die Steiermark und Oberösterreich mit mehr als 1000 Abmeldungen. Im Vergleich zu 2019 haben sich die Zahlen in Oberösterreich nahezu verfünffacht. In Wien erwartet man keine großen Veränderungen zu den Jahren zuvor. Wobei finale Zahlen noch fehlen, die Abfrage laufe derzeit noch. „Die Zahlen sind aber definitiv gestiegen“, sagt Doris Wagner aus dem Bildungsministerium im Ö1-Morgenjournal und kündigt ein Maßnahmenpaket an.

Corona habe einen wesentlichen Anteil für die Abmeldungen

„Wir vermuten, dass Corona einen wesentlichen Anteil hat. Auch der ortsungebundener Unterricht“, sagt Wagner, weist aber daraufhin, dass es ein Trugschluss sei: „Eltern sind sich der hohen Verantwortung nicht bewusst.“ Gesetzliche Anpassungen seien durchaus möglich.

In Österreich gilt keine Schul-, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Der häusliche Unterricht unterliegt keinen Regelungen, immerhin sei hier das Staatsgrundgesetz aus 1867 noch immer allgemein gültig, kritisiert Andrea Holz Dahrenstedt im Ö1-Morgenjournal. Eltern brauchen demnach nicht einmal einen Schulabschluss.

Kinder können also auch häuslichen Unterricht oder eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (diese haben nicht das Recht zur Vergabe von Schulzeugnissen) besuchen. Das muss der jeweiligen Bildungsdirektion bis zum Beginn des jeweiligen Schuljahrs angezeigt werden. Diese kann die Abmeldung nur untersagen, "wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die [....] Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist".

Lerngruppen sind illegal

Das Bildungsministerium möchte künftig sicherstellen, dass den Eltern auch bewusst ist, was diese Abmeldung in der Praxis bedeutet. So sind etwa Lerngruppen aus mehreren Kindern im häuslichen Unterricht nicht erlaubt. Damit seien auch Verwaltungsstrafen verbunden, da man sich im Privatschulbereich befinde.

Hier befinde man sich die Schule als sozialer Ort fällt damit für die Kinder weg. Es gibt auch im Gegensatz zum Fernunterricht des vergangenen Schuljahres keine Unterstützung der Lehrkräfte beim Unterricht daheim.

Aufklärungsgespräche derzeit nur Empfehlung

Für dieses Schuljahr sei es zwar zu spät. Im nächsten Schuljahr soll es bei Schulabmeldungen verpflichtende Gespräche mit den Eltern geben, um sie auf die Herausforderungen und Aufgaben vorzubereiten. Derzeit gebe es nur eine Empfehlung dafür.

Wird ein Kind zum häuslichen Unterricht angemeldet, muss es außerdem am Ende des Schuljahrs an einer "normalen" Schule eine Externistenprüfung über den Unterrichtsstoff ablegen. Schafft man diese nicht, darf man sich im darauffolgenden Schuljahr nicht mehr abmelden, sondern muss die Schulstufe an einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht wiederholen. An welcher Schule die Externistenprüfung stattfindet, sollen künftig in allen Bundesländern die Bildungsdirektionen festlegen. Damit will das Bildungsministerium "Prüfungstourismus" abstellen.

Bereits mit Anfang 2022 soll zusätzlich zur Externistenprüfung außerdem schon nach dem Wintersemester überprüft werden, welche Lernfortschritte die abgemeldeten Schüler erzielen. So solle man bei Problemen frühzeitig gegensteuern können, wie es aus dem Bildungsministerium heißt. Rechtliche Konsequenzen wie ein früheres Zurückholen in den Regelunterricht ergeben sich daraus allerdings nicht, schließlich sind auch etwa an die Schulnachricht am Ende des ersten Semesters keine Konsequenzen geknüpft.

Für die Umsetzung dieser Pläne sind laut Bildungsministerium allerdings noch einige rechtliche Fragen zu klären.

