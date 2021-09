Woran sich Österreicher 2022 erinnern

Jede Woche eine denkwürdige Geschichte – der historische Wandkalender fürs nächste Jahr liegt auf.

Am 1. Jänner 1922 trat das Verfassungsgesetz in Kraft, das Wien von Niederösterreich als eigenes Bundesland trennte. Im Gesetz wurde genau geregelt, welche Besitztümer welchem Bundesland zugeschlagen wurden. Dass die Trennung so friedlich verlief, liegt auf der Hand: In Niederösterreich hatten die Christlichsozialen eine absolute Mehrheit, in Wien endlich die Sozialdemokraten. Mit diesem markanten Ereignis vor hundert Jahren eröffnen Katharina und Antonin Schmid-Chiari ihren großartigen Geschichtskalender für 2022, der jetzt schon zum Kauf bereitliegt. In 52 großformatige Blätter ist das Werk eingeteilt, in jeder Kalenderwoche findet sich eine denkwürdige Geschichtsmarke.