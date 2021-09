Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres fordert Verschärfungen, „wenn das mit dem Impfen nicht klappt“. Sogar einen neuerlichen Lockdown hielte er für möglich, „wenn es uns nicht gelingt, die Zahlen zu senken."

„Die einzige Möglichkeit, aus der Pandemie herauskommen, ist eine hohe Impfquote“, so der eindringliche Appell von Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Die Infektionszahlen seien hoch, die Delta-Variante sei sehr ansteckend, „die Zeit für Maßnahmen ist auf jeden Fall gekommen“, betonte Szekeres am Donnerstagabend in der „ZiB 2". Er hatte sich in den letzten Tagen immer wieder für ein Ende der Gratis-Tests ausgesprochen.

„Aber in erster Linie geht es darum, auf die Menschen einzuwirken, sich impfen zu lassen.“ Jene, die Zweifel oder Sorgen wegen der Impfung hätten, sollten sich mit den Ärzten ihres Vertrauens beraten. „Wenn das mit dem Impfen nicht klappt“, so Szekeres, - der „als Optimist“ zwar darauf hoffe, „dass es klappen wird“ -, dann müssten die Maßnahmen wieder verschärft werden. Als Beispiele nannte er Masken in geschlossenen Innenräumen und Abstandpflicht, und bekräftigte: „Bei Menschen, die auf eine Gratisimpfung freiwillig verzichten, ist es, glaube ich, argumentierbar, dass sie für einen Test zahlen müssen“ - um damit Zutritt zur Gastronomie oder Nacht-Gastronomie zu bekommen. Zu jenen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, ließe sich differenzieren.

Überhaupt sollte man auch eine 1G-Regel diskutieren. Damit sei gemeint, „dass man zu Abendveranstaltungen, in Diskotheken, Theater oder Kinos, nur solche hineinlässt, die geimpft sind oder genesen und geimpft sind“, präzisierte Szekeres. Die Impfung solle dennoch freiwillig bleiben. Er glaube, dass sich Maßnahmen so setzen ließen, dass Infektionsketten unterbrochen und die Zahl der Infizierten möglichst gering gehalten werden.

Ob dazu im schlimmsten Fall ein neuer Lockdown im Herbst zählen könnte? „Wenn es uns nicht gelingt, die Zahlen zu senken, dann fürchte ich, dass es dazu kommen wird“,, so der Ärztekammer-Präsident. Allerdings, räumte er ein, werde es schwierig sein, „Geimpfte davon zu überzeugen, dass sie auch zuhause bleiben müssen oder dass Geschäfte geschlossen werden."

