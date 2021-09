Susan Meiselas: Dialog vor der Kamera

Drucken

Hauptbild • Carol, Lisa und JoJo haben großen Spaß daran, von ihrer Nachbarin fotografiert zu werden. • (c) ©Susan Meiselas / Magnum Photos

Empathie ist eines der großen Merkmale im Werk der US-amerikanischen Fotografin Susan Meiselas.

Egal ob sie auf Reportage in Nicaragua, Chile oder Kurdistan unterwegs war oder Communities in ihrem Umfeld fotografierte: Susan Meiselas (Jahrgang 1948) tauchte immer tief in die Szenarien, Geschichten, Geschehnisse ein, die sie als Thema für eines ihrer zahlreichen Projekte bestimmt hatte. Wie ein roter Faden zieht sich dabei die Beschäftigung mit der Rolle der Frau durch das Werk dieser Feministin der ersten Stunde. Für ihre frühe Serie „Carnival Strippers“ etwa recherchierte sie einige Jahre lang im Vaudeville-Milieu. Nicht nur begleitete sie die porträtierten Frauen auf ihrer monatelangen Reise durch New England.

Durch das Posieren vor der Kamera entsteht über die Jahre eine Art Freundschaft. Susan Meiselas / Magnum Photos

Sie zeichnete auch deren Erfahrungen auf – in Form von Notizen, Interviews, Briefen – und stellte diese den Fotografien als gleichrangige Elemente zur Seite – eine Methode, die für Meiselas’ gesamtes Schaffen charakteristisch ist. Das daraus entstandene Fotobuch bedeutete 1976 ihr Entree in die renommierte Künstlergenossenschaft „Magnum Photos“.

Weltweite Bekanntheit erlangte Susan Meiselas wenige Jahre später mit ihrer Fotoreportage über die Revolution in Nicaragua, die in Nachrichtenmagazinen wie „The New York Times Magazine“ und „Time“ veröffentlicht wurde. Ein Pionierprojekt ist schließlich „Archive Project: Kurdistan“, für das sie jahrelang Familienfotos, schriftliche und mündliche Aufzeichnungen, Videos und andere Archivalien zusammengetragen hat. Das daraus entstandene Fotobuch ist für die kurdische Community zu einem wichtigen Dokument geworden. Pebbles, JoJo und Roe beim Rauchen der ersten Zigaretten in Little Italy. Susan Meiselas / Magnum Photos

Eintauchen in die Szene. Einer ganz anderen Community widmet sich Meiselas’ vielleicht persönlichste und zugleich leichthändigste Serie, „Prince Street Girls“. Sie ist buchstäblich vor ihrer Haustür im New Yorker Stadtteil SoHo entstanden. Im Mittelpunkt stehen „the kids on the block“ (Meiselas) – insbesondere die Mädchen, die in Meiselas’ Nachbarschaft wohnten und sich in ihrer Freizeit draußen auf der Straße trafen. Die sympathische Frau mit der Leica um den Hals sahen sie bald wie eine Freundin an, schenkten ihr als Fotografin Vertrauen und fanden Spaß dabei, vor ihrer Kamera zu posieren. Im Lauf der Zeit wurde ihr Atelier gleichsam zum „Clubhouse“. „Ich war fasziniert von dem Verhältnis, das sie zueinander haben“, schrieb Susan Meiselas über die Serie. „Manche waren befreundet. Sie hingen einfach gern miteinander ab. Es gab keine Geschichte, keine Erzählung. Wir haben unsere Begegnungen nicht geplant.“ Ohne strenges Konzept fotografierte Susan Meiselas die Mädchen, später Frauen, ab 1975 über insgesamt 17 Jahre, mit einer langen Unterbrechung durch ihre zahlreichen Auslandsaufenthalte.

Susan Meiselas selbst beschreibt die Arbeit als „subtile Beobachtung der Pubertät“. Street Photography vom Feinsten sozusagen. Im Nachgang ergänzte Meiselas die Fotografien um Notizen, Briefe, Reflexionen.

Unter dem Titel „Mediations“ holt das Kunst Haus Wien Susan Meiselas’ vielschichtiges Schaffen nun erstmals nach Österreich. Ein wichtiger Aspekt ist für Kuratorin Verena Kaspar-Eisert und Direktorin Bettina Leidl, die die Ausstellung gemeinsam entwickelt haben, Meiselas’ Praxis der Kontextualisierung und Zirkulation. „Im Vordergrund stand für Susan Meiselas nicht das typische Magnum-Prinzip, den ,decisive moment‘ einzufangen. Sie war vielmehr eine stille Beobachterin, die auch die Stimmen der anderen einbringen wollte“, so Kaspar-Eisert. „Künstlerin, Fotojournalistin, visuelle Historikerin – ich denke nicht, dass dies brauchbare Vokabel sind“, sagte Susan Meiselas selbst einmal. Sich auf das Verschwimmen dieser Grenzen einzulassen, dazu lädt diese mächtige One-Woman-Show jetzt ein.