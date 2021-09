Der machtbewusste Öbag-Präsident

Kein anderer Aufsichtsratschef steht so in der Öffentlichkeit und so in der Kritik wie jener der Öbag, Helmut Kern. Seinen Job legt er jedenfalls sehr aktiv an. Zuletzt bei der Bestellung der neuen Chefin der Staatsholding.

Seit rund zweieinhalb Jahren ist Helmut Kern Aufsichtsratspräsident der Staatsholding Öbag, und in der Zeit hat er ziemlich viel erlebt. Sogar zwei Vorstandsbestellungen seinerseits. Die eine, jene von Thomas Schmid gleich zu Beginn, war bekanntlich recht problematisch. Die zweite, jene von Edith Hlawati erst vor wenigen Tagen, hat auch nicht gerade für Stehbeifall gesorgt. Eher im Gegenteil. Somit steht fest: Helmut Kern eckt an und muss jede Menge Kritik einstecken. In der medialen Berichterstattung ist er jedenfalls omnipräsent – und das hat vor ihm noch kein Aufsichtsratspräsident in Österreich geschafft.